У менее половины опрошенных (37%) на портале «Рамблер» нет детей от 3 до 7 лет, а у 29% участников — есть. Их семьи признаны малоимущими. Правительство России выделило около 9 млрд рублей для дополнительных выплат пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. У 19% респондентов есть дети данной возрастной категории, однако их семьи не являются малоимущими. У 15% проголосовавших нет детей.

Согласно результатам опроса, который проводился с 12-13 октября, большинство малоимущих семей (95%) нуждаются в ежемесячной дополнительной выплате в размере 10 тысяч рублей. 2% семей назвали сумму в размере 5 тысяч рублей, а 2% участников хотели бы в качестве дополнительной выплаты получать 3 тысячи рублей ежемесячно.

Больше всего денег россияне тратят на покупку продуктов. Именно так ответили 75% опрошенных. 16% участников вынуждены тратить большие деньги на личные нужды (и это точно не лекарства и не одежда). 5% респондентов тратят больше всего денег именно на лекарства, а 4% россиян — на одежду.

Более половины опрошенных сталкиваются с ситуацией, когда не хватает денежных средств на покупку продуктов. Каждый по-разному решает данный вопрос. Например, 34% россиян начинают в таком случае больше экономить, покупая самые недорогие продукты. 16% участников занимают денежные средства у близких, а 11% россиян берут кредиты. У остальных респондентов не бывает подобной проблемы.

Ситуация с пандемией изменила материальное положение многих семей. Так, например, более половины респондентов (68%) заметили рост цен в магазинах, однако в их семьях доходы не увеличились. 15% россиян не столкнулись с финансовыми трудностями за последнее время, а 11% опрошенных, напротив, столкнулись. Они или же один из членов их семей потеряли работу. 6% россиян за последнее время стали испытывать серьёзные финансовые трудности, так как в их семьях потеряли работу все.

На содержание одного ребенка в месяц в лучшем случае должно уходить до 30 тысяч рублей. Об этом заявили 40% опрошенных. Но среди участников оказались и те, кто считает, что на содержание должно уходить не менее 30 тысяч рублей (31%), поскольку необходимо стараться не отказывать ребенку ни в чем: посещение различных секций и кружков, занятия с репетиторами, покупка новой одежды, развлечения, покупка новой техники и так далее. 23% россиян назвали сумму в размере 15 тысяч рублей, а 6% участников — 10 тысяч рублей.

В исследовании приняли участие 2949 человек.