Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, встали ли они на учет в службе занятости в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как выяснилось, 43% опрошенных на учет встали, поскольку в этот период потеряли работу. Ее же потеряли и 29% респондентов, однако на учет они не встали.

21% россиян ответили, что их не коснулась данная ситуация.

7% респондентов встали на учет еще до начала пандемии, поскольку работа была потеряна по другой причине и гораздо раньше.

В опросе приняли участие 5834 человека.

В августе некоторые граждане России получат две новые выплаты в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Primpress.

Каждый из родителей несовершеннолетних детей, лишившийся работы во время пандемии коронавирусной инфекции и вставший на учет в службе занятости, получит пособие по безработице в повышенном размере — от 4,5 тысячи рублей до 12,13 тысячи рублей.

Также один из лишившихся работы родителей несовершеннолетних детей получит выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере трех тысяч рублей.