Сотовые операторы лишат россиян возможности пользоваться безлимитными тарифами. Такое решение уже приняли Tele2 и МТС. С 27 августа МТС изменил условие архивного плана. Теперь у клиентов есть выбор: доплачивать за безлимит по 50-75 рублей либо перейти на новую версию трафика с сохранением той же цены, пишут «Известия». Но при втором варианте пользователям будет предоставляться только 30 Гб интернет-трафика.

Tele2 с 26 августа закрыл для подключения услугу «Очень много интернета». Услуга действовала для ряда тарифов и позволяла использовать безлимитный интернет за 200 рублей в месяц.

Россияне не пользуются выгодными тарифными планами для сотовой связи

Аналитики Рамблера выяснили, что большинство россиян не пользуются выгодными предложениями на сотовую связь. Так, 74% опрошенных используют один и тот же тариф на протяжении многих лет. 23% участников пользуются выгодными тарифными планами. 3% россиян признались, что не знают, какой тарифный план у них установлен.

Россияне экономят на связи

Исследование показало, что россияне стараются экономить на сотовой связи. 57% респондентов стремительно это делают по причине нехватки денежных средств. 33% участников слишком много об экономии не думают, однако специально не пользуются много мобильной связью. И 10% россиян считают, что на связи экономить нельзя, поэтому они этого не делают.

Россияне высказались о безлимитных тарифах

Результаты проведенного исследования показали, что россияне пользуются безлимитными тарифами. Так, 60% опрошенных используют безлимитный тариф сейчас, 25% признались, что никогда не пользовались ими. 15% пользовались безлимитными тарифами раньше — тогда, когда возможностей было больше.

Россияне назвали «катастрофой» закрытие безлимитных тарифов

Аналитики Рамблера узнали, что россияне по-разному видят ситуацию с закрытием безлимитных тарифов у некоторых операторов. Так, 54% россиян были сильно огорчены данной новостью.

«Это катастрофа», — прокомментировали они.

28% участников не рады таким новостям, однако обойтись без безлимитных тарифов смогут. 18% ответили: «Безразлично».

В исследовании приняли участие 2627 человек.