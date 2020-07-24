Банк России может еще ниже опустить ключевую ставку, но для этого нужно оценить «множество факторов», заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина после заседания совета директоров ЦБ. На нем было принято решение снизить ставку на 0,25% до исторического минимума в 4,25%. Низкая ключевая ставка стимулирует снижение кредитных и ипотечных ставок, но не гарантирует его. Опрошенные «» эксперты рассказали, перестанут ли займы быть неподъемной кабалой для россиян.

С апреля Центробанк опускает ключевую ставку, смягчая кредитно-денежную политику для восстановления экономики. По ключевой ставке банки кредитуются у ЦБ: чем ниже она, тем выгоднее должно быть кредитования для всех категорий заемщиков. Так и стимулируется экономика.

После июньского заседания ставка достигла минимума за всю историю своего существования, а июльское решение совета директоров еще больше укрепило снижение. При этом в июне ЦБ изменил ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%, что для нынешнего руководства регулятора нетипично большой шаг. Как правило, регулятор меняет ставку на 0,25%.

«Мы пришли к нашему стандартному шагу в изменении ключевой ставки, учитывая, что сейчас нужна более тонкая настройка денежно-кредитной политики. В ситуации предыдущих месяцев была оправдана более решительная реакция», — заявила Набиуллина.

При этом глава ЦБ не исключила еще большее снижение ставки до конца года. Однако для принятия решений регулятор будет оценивать эффект от уже прошедшего снижения, характер восстановительных процессов в экономике, динамику цен. «В целом мы полагаем, что еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — добавила она. По словам Набиуллиной, в пользу дальнейшего снижения ставки могут играть деинфляционные процессы, поскольку спрос еще не восстановился.

«Падение спроса и другие деинфляцинные процессы давят на ценовую конъюнктуру, тем самым сдерживают ускорение роста продовольственной инфляции. Если так пойдет и дальше, в этом году ЦБ может опустить ставку до 4%», — полагает экономист БКС Премьер Антон Покатович.

У снижения ключевой ставки есть главный минус для населения: опускаются депозитные ставки и хранение вкладов становится невыгодным. Теперь депозиты станут еще менее доходными. «Ставки по вкладам продолжат снижение. В перспективе двух месяцев они могут опуститься к уровню 4,2-4,5%, а дальше – до 4%», — говорит Покатович. Таким образом доходность депозитов будет равняться уровню целевой инфляции. Фактически инфляция «сожрет» всю прибыль. При этом экономист считает, что кредитные ставки тоже опустятся: по его прогнозу во втором полугодии на 0,3-0,6% от текущих значений.

Менее оптимистичен аналитик «Финам» Сергей Дроздов. «Ставки по кредитам снизятся незначительно в отличие от депозитных. Из-за этого россияне будут терять деньги», — заметил он.

К слову, в Центробанке ожидают, что россияне будут больше кредитоваться после карантинного затишья. В регуляторе прогнозируют рост объемов кредитования на 4-5% до конца года.

Помимо изменения ключевой ставки на прошедшем заседании Центробанк принял важное решение по ипотеке. Регулятор разрешит банкам использовать более низкие коэффициенты риска по ипотеке. Это позволит высвободить около 300 мдрд рублей в капитале банков и привести к снижению ипотечных ставок.

«Ставки по ипотеке как за счет снижения ключевой ставки ЦБ, так и за счет предоставления ипотечных кредитов по льготным ставкам могут завершить этот год в диапазоне 6,2-7%», — прогнозирует Антон Покатович.