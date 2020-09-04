Новый учебный год наступил 1 сентября. Школьники вернулись к очному формату обучения, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс теперь организован с некоторыми ограничениями. Аналитики Рамблера выяснили, готовы ли россияне к таким нововведениям.

Россияне рассказали о готовности к новому учебному году

У 42% опрошенных нет детей школьного возраста, однако у 38% — есть. Как выяснили аналитики Рамблера, они готовы к новому учебному году. 11% респондентов пока к нему не готовы, поскольку не успели купить некоторые нужные вещи. 9% россиян не готовы к нему морально.

Россияне не расстроились из-за отмены традиционных школьных линеек

Ограничения коснулись и традиционных школьных линеек. Они были отменены. Аналитики Рамблера выяснили, что россияне по-разному восприняли данную новость. Так, 38% опрошенных думают о безопасности, поэтому отмена их не расстроила. 36% россиян ответили, что их данная тема не коснулась, а 26% участников расстроились, поскольку считают, что детям нужен традиционный праздник.

Россияне боятся нарушения санитарных правил в школах

На вопрос: «Как вы думаете, будут ли соблюдаться все санитарные правила и нормы в школе, в которой учатся ваши дети?» — 37% россиян ответили: «Сомневаюсь». 23% опрошенных уверены в обратном. В их школе и до пандемии всегда соблюдались санитарно-эпидемиологические правила. У 23% участников нет детей школьного возраста. 17% россиян уверены в том, санитарные нормы и правила в школе, в которой учатся их дети, будут нарушены.

Россияне научили своих детей соблюдению мер безопасности по коронавирусу

Аналитиками Рамблера было выявлено, что россияне проводили беседу со своими детьми по поводу соблюдения мер безопасности в школе в связи с коронавирусом. У 34% россиян нет детей школьного возраста. 30% опрошенных много раз проводили такую беседу. У 25% респондентов был лишь один раз такой разговор со своими детьми. 11% участников решили, что это обязанность учителей, а не родителей.

Россияне опасаются влияния ограничений на социальное развитие детей

У россиян есть опасения относительно влияния школьных ограничений на социальное развитие ребенка. Так, 50% опрошенных сильно опасаются таких последствий. По их мнению, для детей создаются стрессовые условия. 26% россиян сомневаются в том, что ограничения в школах могут плохо повлиять на ребенка. 24% участников считают, что они, наоборот, научат полезному и важному.

В исследовании приняли участие 3181 человек.