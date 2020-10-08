На фоне пандемии коронавируса популярность программ для организации видеоконференций резко возросла. К числу таких сервисов относятся Zoom и Skype. Но эксперты отмечают, что мошенники пользуются данной ситуацией, обманывая россиян путем кражи денежных средств. Опрос, который проводился на портале «Рамблер» с 7-8 октября, показал, что 71% опрошенных не стали пользоваться данными программами в связи с эпидемией и ситуации вокруг нее, а 27% россиян стали это делать, поскольку им потребовалось это для работы. 2% россиян стали пользоваться этими программами в связи с поиском работы (прохождение интервью в режиме онлайн).

У большинства опрошенных (77%) работа не связана с секретной информацией — они работают преподавателями или дают консультации без предоставления каких-либо важных данных другим участникам конференции, а работа 23% участников, напротив, связана с конфиденциальностью. Они признают, что общение в Zoom или Skype — это большой риск для компании, так как может произойти утечка важных секретных данных в сеть.

Уже многим известно, что мошенники придумывают изощренные способы обмана. Чуть более половины опрошенных Аналитической службой Рамблера (52%) считают, что их обмануть абсолютно невозможно, однако 45% участников признались, что могут довериться злоумышленникам, но вероятность этого не столь высока. 3% россиян относят себя к категории доверчивых людей — их обмануть, по их мнению, очень легко.

К счастью, большинство опрошенных на портале «Рамблер» не сталкивались с мошенничеством в Zoom или Skype. Столкнулись остальные участники — 7% россиян сразу распознали, что их обманывают, а 1% проголосовавших все же попались на удочку.

Очень часто мошенники указывают ссылку на мошеннический сайт для оплаты под предлогом компенсации в связи с COVID-19. 84% обманутых мошенниками россиян столкнулись с иным методом обмана, а 16% — именно с таким.

Россиянам было предложено оценить уровень борьбы с кибератаками в России. 59% россиян не считают себя просвещенными в данном вопросе. 32% участников низко оценили уровень данной борьбы, а 9% — высоко.

В исследовании приняли участие 1459 человек.