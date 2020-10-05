53% опрошенных на портале «Рамблер» заявили, что их сильно пугает возможное ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве, поскольку устали от ограничений. Не испытывают беспокойства 47% россиян — они свыклись с ситуацией.

Сегодня стало известно о том, что мэрия Москвы прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом, один из них — возвращение к пропускному режиму. Но 61% россиян не считают, что ужесточение мер по борьбе с коронавирусом столь эффективно. По их мнению, люди могут столкнуться с иными заболеваниями, которые не имеют ничего общего с COVID-19, однако являются очень опасными. Так, по их словам, люди жертвуют здоровьем, а распространение коронавируса лишь приостанавливается. Однако 30% участников одобрительно высказываются об ужесточении мер в Москве. Чем меньше, по их словам, люди контактируют друг с другом, тем быстрее страна может побороть заболевание. 9% россиян не смогли оценить, насколько эффективно ужесточение мер по борьбе с таким недугом.

Исследование, проведенное аналитиками Рамблера, показало, что менее половины опрошенных (42%) смогут с большим трудом пережить такое испытание вновь (введение жестких карантинных мер). Они считают, что очередные запреты будут сильно давить на них психологически. Легко их смогут перенести 39% россиян — они уже знают, чем себя займут в случае повторения событий. 18% участников пока не знают, легко ли им будет принять ситуацию.

Россияне опасаются того, что жесткий режим ограничений продлится долго, если его вновь введут. Так, 49% опрошенных предполагают, что карантин продлится более двух месяцев, 26% участников — 2 месяца, но не более того, а 25% россиян — один месяц.

Страхи россиян относительно введения повторного карантина возникают по разным причинам. Так, 39% россиян боятся штрафов за выход из дома с целью совершить прогулку, а 21% проголосовавших не боятся ничего. 20% россиян считают жесткие ограничения пустой тратой времени, 15% боятся целями днями находиться в замкнутом пространстве, а 5% респондентов боятся отсутствия возможности контактировать с людьми.

В исследовании приняли участие 3442 человека