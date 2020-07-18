В Госдуме в очередной раз озаботились судьбой почивших на волне рыночных преобразований вкладов граждан СССР. Соответствующий вопрос, как сообщил председатель фракции единороссов Сергей Неверов, поднял думский комитет по финансовому рынку. Выражаясь языком официального протокола, речь идет об «урегулировании обязательств, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР». Независимые эксперты утверждают, что шансов на «урегулирование», как не было в предыдущие три десятка лет, так нет и сейчас.

Депутаты вспомнили о советских вкладах именно сейчас не случайно: на ближайшее время в Госдуме запланирован отчет правительства, в ходе которого, этот вопрос, вероятно, будет поднят. Дело в том, что государство у нас признало тот долг перед гражданами 30-летней давности и даже зафиксировало свои обязательства в законе. Вот только реально выполнить этот закон — то есть, рассчитаться с пострадавшими вкладчиками – ни одно из часто меняющихся российских правительств оказалось не в состоянии.

Напомним, что деньги, которые скопили граждане СССР и держали на своих счетах в Сберкассе – единственном доступном для них советском банке — были уничтожены денежной реформой Павлова 1991 года, гиперинфляцией, оказавшейся в 1992 году выше 2500%, «заморозкой» вкладов и прочими прелестями «шоковой терапии».

Впрочем, государство впоследствии юридически свои обязательство признало и пообещало вернуть гражданам их сбережения. Общий долг — 315 млрд руб. в ценах того периода, число пострадавших — 40 млн человек. Еще в 1995 году был принят закон о том, что государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года. Восстановление сбережений, согласно принятому документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ.

Вот только превратить эти обязательства в реальные деньги у правительства никакой возможности нет. Ведь с тех пор российский рубль пережил массу метаморфоз, а его курс с учетом инфляции изменился в сотни тысяч раз. Даже далеким от экономики людям ясно, что сегодняшний рубль не ровня тогдашнему.

Впрочем, по этому поводу, еще в 90-е был принят закон «О базовой стоимости необходимого социального набора», который собственно и устанавливает некие «правила перевода» советских денежных обязательств в российские рубли. Но все эти пересчеты носят исключительно бумажно – виртуальный характер, поскольку в реальности «денег нет, но вы держитесь». Поэтому с 2003 года выполнение данного закона ежегодно приостанавливается.

Однако, согласно экономическому обоснованию, которое представляется каждый год в Госдуму, финансовые последствия перевода гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства государства в 2020 году оцениваются на уровне 45,4 трлн рублей, в 2021 году — 47,22 трлн рублей, в 2023 году — 49,11 трлн рублей.

«Таких денег государству взять неоткуда, — констатирует главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент экономфака МГУ Антон Табах, — Поскольку это примерно половина годового ВВП России, 2,25 годового федерального бюджета или 5,5 объемов Фонда национального благосостояния».

Независимые эксперты не верят в то, что государство когда-нибудь, а тем более, в ближайшее время, сможет осуществить полную компенсацию тех потерь: денег на это действительно нет. Однако, если оно согласиться на какую-то, пусть частичную, но реальную компенсацию (например, за один тогдашний рубль платить пять сегодняшних), это уже будет воспринято обществом позитивно. Тем более, что получателями этих компенсаций станут в основном люди пожилые и вряд ли, в большинстве своем избалованные высокими доходами. Пусть лучше правительство найдет в своих загашниках реальные полтора триллиона и распределит их по советским вкладчикам, чем будет рисовать в законодательных бумагах фантастические суммы в 45 -50 триллионов, которые никто и никогда не увидит.

С другой стороны, за эти годы уже выросло поколение, которое, скорее всего, и не подозревает о самом факте такой компенсации, и давно уже махнуло рукой на те советские деньги, что скопили их родители и деды, и которые были разом утеряны в начале 90-х.

«Это хорошо, что депутаты озаботились восстановлением накоплений граждан. Но непонятно: если в достаточно «сытые» предыдущие годы власти не могли найти источники финансирования для восстановления средств россиян, «застрявших» на сбербанковских вкладах, то откуда деньги возьмутся в крайне сложном из-за пандемии, длительного карантина, сжатия потребительского спроса и падения цен на энергоносители 2020 году?», — задается риторическим вопросом Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

Еще более жестко оценивает ситуацию Антон Табах. «Власть не заинтересована в выполнении закона о гарантировании восстановления советских сбережений , потому что вкладчики либо умерли, либо за 29 лет потеряли надежду вернуть деньги», — утверждает эксперт.