Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с инициативой дать отпуск родителям младшеклассников, которых отправили на «вынужденные каникулы» из-за пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на обращение парламентария к главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой пишет RT.

Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин для того, чтобы снизить динамику заболеваемости простудными заболеваниями и коронавирусной инфекцией, продлил школьные каникулы. Отдых у школьников начнется с 5 октября и продлится две недели вместо одной.

По мнению Елены Строковой, родителям учеников начальной школы необходимо предоставить отпуск, чтобы обезопасить детей в период вынужденных каникул.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с первого по четвёртый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — говорится в обращении депутата.

Строкова также подчеркнула, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребёнка.