Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1» рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за распространения коронавируса.

Она уточнила, что, если будет возможность проводить время на свежем воздухе, либо уехать на дачу, «это будет очень хорошо».

Главный санитарный врач также напомнила, что при поездках в другие страны есть вероятность попасть там на карантин.

Ситуацию с коронавирусом в России Попова назвала «достаточно напряженной», а в ряде регионов — «сложной», темпы пока растут.

Она подчеркнула, что для улучшения обстановки нужно носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.

По ее словам, 80 процентов людей заболевают COVID-19 из-за несоблюдения правил профилактики, чаще всего инфицируются в транспорте.

По утренним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 378 человек, выздоровели 16 955.

Всего с начала эпидемии в России выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.