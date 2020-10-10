Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио «Говорит Москва» дал рекомендации по правилам поведения на рабочем месте во время эпидемии коронавируса.

Специалист призвал проявлять бдительность и избегать контактов с чихающими или кашляющими людьми.

«Нужно внимательно относиться к окружающим людям и к себе. Обычно уборщицы дезинфицируют рабочие места, однако было бы правильным и самим сотрудникам подготавливать свое рабочее место», — подчеркнул Бутенко.

Ученый также разрешил не находиться в маске в небольших сформированных коллективах по 5-10 человек, но если в офис постоянно приходят посторонние, то ношение средств индивидуальной защиты обязательно.

Число новых случаев COVID-19 в России второй день подряд превышает пиковый показатель мая (11 656 заразившихся): за сутки заболели еще 12 846 человек. Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 285 084 случаев заражения, 22 594 человека скончались.