Четырехдневная рабочая неделя имеет ряд проблем, заявил заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, при такой системе могут появиться сложности с оплатой труда.

«Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей?» — объяснил Терентьев.

Глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич также поддержал парламентария. Он отметил, что изменение графика повлечет или сокращение зарплат, или ухудшение производительности труда.

«Я считаю, что новации с переходом на четыре рабочих дня не являются выигрышными. Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более», — сказал эксперт.

Он добавил, что в нынешний условиях, когда многие работают удаленно, дополнительные нововведения могут создать путаницу.