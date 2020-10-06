Президент России Владимир Путин поддержал идею стимулирования интереса россиян к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) благодаря введению льгот и скидок для тех, кто их выполнит.

С соответствующей инициативой во вторник на заседании Совета по физкультуре и спорту выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».

Он констатировал, что ГТО сейчас не пользуется большой популярностью у населения и предложил поднять интерес к комплексу с помощью специальных льгот и скидок в спортивных магазинах.

«Можно, как Олег Николаевич предложил, вводить какие-то льготы при приобретении спортивных товаров и так далее, — разрешил Путин. — Но это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом. Но обо всем этом можно, конечно, подумать».

Глава государства также выразил мнение, что и сам процесс сдачи норматива должен быть интересным и увлекательным для участников.

«Нужно, чтобы нормы ГТО были интересными, сдача их носила соревновательный характер. Сама по себе организация процесса должна быть интересной и захватывающей, особенно для молодых людей. Я знаю, что если этим заняться как следует, причем на местах, с методической поддержкой центра, это получится», — цитирует Путина ТАСС.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.