19 декабря Землю накроет магнитная буря, сообщили на своем сайте эксперты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук. Днем ранее ожидается магнитное возмущение.

Ученые опубликовали прогноз магнитных бурь на ближайший месяц. С 28 ноября по 17 декабря геомагнитная обстановка ожидается в пределах нормы. Ситуация изменится 18-го числа. Астрономы полагают, что в этот день магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а днем позже планету накроет магнитная буря.

Возмущение достигнет уровня G1, что по специальной шкале характеризуется как «слабая буря». Она может влиять на энергетические системы, незначительно изменять маршруты миграции животных и птиц. Безусловно нестабильная геомагнитная обстановка отразится на самочувствии метеозависимых человека.

«В такие моменты нарушается работа гипофиза, который отвечает за функционирование всех желез внутренней секреции, меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, затем появляются неврозы и хроническая усталость. То есть страдает вегетативная нервная система», — заявляла ранее врач-кардиолог Наталья Насибуллина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима 2020-2021 годов будет холоднее зимы 2019-2020 годов с высокой степенью вероятности. Тем не менее в целом в ближайшие три месяца ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы.