Многие россияне не были в отпуске несколько лет. Это может быть опасно для психического здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог Варвара Зародина.

Каждый день мы ходим на одну и ту же работу, общаемся с одними и теми же людьми, ездим по одним и тем же маршрутам. При отсутствии отпуска, то есть смены деятельности, у нас перестают образовываться новые нейронные связи, и нервная система начинает деградировать. Чем это чревато, объясняет клинический психолог Варвара Зародина.

«В первую очередь снижается эмоциональный фон. Мы начинаем тревожиться, появляется тревожное расстройство, нарушение сна, что в свою очередь снижает иммунитет. Мы начинаем срываться на близких, наша жизнь перестает нас устраивать, мы перестаем получать удовольствие от жизни вообще. При более глубокой запущенности этого процесса появляются депрессивные расстройства», — предупреждает психолог.

А в отпуск, вы чувствуете физиологическое обновление и эмоциональный подъем от смены деятельности и картинки за окном.

«Когда вы уезжаете в отпуск, образуются новые нейронные связи, на эмоциональном фоне вы ощущаете подъем. Если вы, например, поехали в горы, меняется воздух, в организм поступают отличные от повседневных микроэлементы. Если вы поехали на море, ваша кожа, ваши суставы получают минералы», — рассказала радио Sputnik Варвара Зародина.

Важно отказаться от работы на период отпуска. Пусть хоть на несколько дней, но просто необходимо от служебных обязанностей.