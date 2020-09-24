Человек, который укажет правоохранителям на местонахождение шестерых заключенных, бежавших из дагестанской колонии, получит награду в 1 миллион рублей, сообщает «Комсомольская правда». В правительстве республики опасаются, как бы побег не довел до беды.

22 сентября, как сообщал «Рамблер», надзиратели исправительной колонии No2, расположенной в поселке Шамхал республики Дагестан, обнаружили подкоп. Лаз располагался в непосредственной близости от контрольно-следовой полосы, тоннель проходил под «запретной зоной» и ограждением колонии и выходил за пределы исправительного учреждения.

На организованной перекличке выяснилось, что бежали шесть заключенных, отбывавших наказание по тяжким статьям: за убийства и незаконный оборот наркотиков. Розыск беглецов в настоящее время продолжается.

Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с местными чиновниками заявил, что сегодня самое главное — предупредить возможную «беду» и не допустить «горя в семьях».

«Мы это можем сделать, делаем и будем делать», — заявил он.

Васильев подчеркнул, что правительство республики приняло решение объявить награду за помощь в поимке заключенных. Тот, кто покажет где скрываются беглецы, получит 1 миллион рублей.