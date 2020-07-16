Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая половина лета в России будет жаркой, но при этом неоднородной. По его словам, в разных регионах страны стоит ожидать изменчивую погоду.

В целом синоптики прогнозируют, что 2020 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По словам Вильфанда, несколько первых месяцев уже поставили абсолютные рекорды по теплу, так что текущий год на данный момент занимает второе место в рейтинге самых теплых.

«Пока на первом месте идет 2016 год», — добавил Вильфанд.