Главный кардиолог Минздрава, академик РАН Сергей Бойцов назвал главную ошибку во время пандемии COVID-19.

По его словам, люди отказываются от ношения защитных масок и подвергают себя и окружающих опасности. Врача цитирует kp.ru.

Байцов напомнил, что в многолюдных общественных местах, включая транспорт, маска жизненно необходима. Каждый из нас способен предупредить эпидемию.

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», — заявил Бойцов.

Эксперт отметил, что в России заболеваемость коронавирусом в целом снижается. Однако это происходит медленно, поскольку люди пренебрегают средствами защиты. Вирус намного опаснее, чем думает обыватель. Часто он бьёт не только по лёгким, но и по сердечно-сосудистой системе.

Недавнее немецкое исследование 100 пациентов, переболевших коронавирусом, показало, что у 60% через несколько месяцев врачи находят активный миокардит — воспаление сердечной мышцы. Причем миокардит встречается и у тех, кто болел тяжело, и у перенесших инфекцию в легкой форме.

Ранее «Рамблер» сообщал, что, по мнению экспертов, COVID-19 бесповоротно изменил мир: когда закончится пандемия, человеческое общество будет развиваться в совершенно ином направлении, нежели раньше.