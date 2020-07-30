Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца, сообщает Autonews.

Главное отличие документов нового типа — трехъязычная надпись на лицевой стороне удостоверения. Теперь фраза «водительское удостоверение» продублировано также на французском и английском языках.

Ранее ГИБДД обещало начать выдачу таких водительских прав с 20 августа. Об этом говорилось в специальном приказе МВД.

Изменения необходимы для того, чтобы российские документы соответствовали нормам международного права: в частности, принятой в 1968 году Конвенции о дорожном движении. Она позволяет путешествовать с национальными правами по странам, ратифицировавшим конвенцию. Всего таких государств около 80, среди них — почти все страны Европы, а также Турция, Иран, ЮАР, Филиппины, Бразилия и другие.