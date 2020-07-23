В России предложили полностью запретить оформлять кредиты через мобильные приложения банков. С соответствующей инициативой к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратился глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, передает RT.

По словам эксперта, в России участились случаи, когда мошенники получают доступ к чужим смартфонам. После этого злоумышленники от имени владельца гаджета оформляют кредит через мобильные приложения банков, а затем обналичивают эти деньги, пояснил Курдесов.

Между тем, усложнить процедуру получения кредитов в банке посоветовали и эксперты Российской общественной инициативы. Прежде чем идти в банк за деньгами, заемщику предложат отметиться в специальной базе через МФЦ или портал госуслуг. Предполагается, что это поможет обезопасить клиентов от «левых» займов.

Ранее в ЦБ предупредили, что на фоне пандемии коронавируса значительно увеличилось количество безадресной рекламы от мошенников. Аферисты делают упор на желании человека разбогатеть и используют эмоциональные призывы наподобие «Зарабатывай с нами!». При этом конкретных сведений о виде заработка или инвестиций, а также способах его получения в такой рекламе не содержится.