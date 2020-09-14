Первая пленарная неделя осенней сессии начинается 15 сентября. Среди приоритетных тем, на которых намерены сосредоточиться депутаты: сдерживание цен на лекарства и развитие дистанционной торговли медикаментами, совершенствование законодательства о занятости населения и защита минимального гарантированного дохода граждан.

А чтобы решение проблем россиян постоянно не откладывалось из-за «привязки» принятых депутатами законов к подзаконным актам Правительства, которые зачастую запаздывают, парламентарии должны перейти к разработке законов прямого действия. Помимо этого, депутатам предстоит принять федеральный бюджет на следующую трехлетку, в котором должно оказаться достаточно средств для выполнения социальных обязательств и реализации нацпроектов.

Соцобъекты должны строиться вместе с жильем

По прогнозам председателя Госдумы Вячеслава Володина, осенняя сессия обещает быть напряжённой. Из рассмотренного с начала 2020 года депутатами Госдумы пакета законопроектов (621) были приняты 312, при этом в думском портфеле осталось еще 1185 законодательных инициатив, заявил спикер палаты 25 июля на заключительном пленарном заседании весенней сессии. К общему числу политик добавил и несколько своих предложений.

Во-первых, законодательно закрепить строительство соцобъектов вместе с жильём. Кроме того, дети из одной семьи должны посещать один детский сад — председатель Госдумы считает необходимым распространить действие законопроекта о преимущественном приёме детей в школу, где уже учатся их братья и сёстры, и на дошкольные учреждения. Вячеслав Володин считает, что поправки необходимо внести ко второму чтению документа. Решение этой проблемы, по его мнению, не только облегчит жизнь родителям, но и психологически поддержит детей.

Председатель также обратил внимание и на необходимость решения жилищных проблем участковых инспекторов полиции в новых микрорайонах. Сегодня немногие из них проживают на территории своих участков, и это серьёзно влияет на качество работы, а в итоге — на обеспечение спокойствия граждан, уточнил Володин. Всего для рассмотрения в текущую сессию у депутатов готово 244 законопроекта, принятых в первом чтении, напомнил он.

В приоритете — конституционные законы и бюджет

Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов ранее рассказал, что важнейшей задачей в осеннюю сессию будет принятие федерального закона о бюджете. По его словам, в текущих условиях депутаты обязаны особенно тщательно подойти к его формированию, так как должны быть уверены, что бюджетные средства будут использоваться рационально, адресно, и их будет достаточно для выполнения социальных обязательств и реализации нацпроектов. В конечном счете это позволит восстановиться экономике от последствий пандемии и достичь стоящих перед государством задач.

Приоритетом работы остается и принятие нормативно-правовых актов для реализации поправок в Конституцию. Одним из таких направлений станет дальнейшее совершенствование трудового законодательства.

Кроме того, поправки коснутся Госсовета, который, согласно Конституции, формируется президентом для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. У совещательного органа появится новая функция по обеспечению взаимодействия органов публичной власти, пояснил «Парламентской газете» председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Все «конституционные» поправки в законодательство, касающиеся Совфеда, будут внесены в Госдуму до конца года, уверен председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«В соответствии с изменениями в Конституции и введением в правовое поле статуса «сенатор Российской Федерации» необходимо внести в действующее законодательство изменения. Речь идёт примерно о 50 действующих законах, в которых упоминаются члены Совета Федерации», — уточнил сенатор.

При этом глава комитета напомнил «Парламентской газете», что в первую очередь необходимо скорректировать три основных закона: «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы», «О порядке формирования Совета Федерации» и «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий». Тимченко отметил, что принятые поправки в Конституцию позволяют бывшим президентам России стать пожизненными сенаторами.

Работа над соответствующим законопроектом уже ведётся, подтвердил «Парламентской газете» Андрей Клишас. Ранее в интервью РИА «Новости» сенатор заявил, что в соответствии с действующей конституционной нормой бывший президент Дмитрий Медведев может стать пожизненным сенатором уже сейчас. Это норма Конституции прямого действия, а разрабатываемый законопроект должен только описать процедурные вопросы. Клишас убеждён, что никаких возражений против этого ни у кого быть не может. Завершения работы над законопроектом и его принятия, по оценкам сенатора, стоит ожидать в осеннюю сессию.

Гарантированный доход и доступные лекарства

Одной из важнейших задач депутатов-единороссов в осеннюю сессию является защита минимального гарантированного дохода граждан, ранее заявлял первый замруководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Соответствующий законопроект, обязывающий оставлять должникам сумму, равную величине прожиточного минимума, может быть принят до конца года, сообщается на сайте Госдумы. Данная норма поможет защитить людей вне зависимости от жизненной ситуации.

Еще одна важная тема — лекарственное обеспечение граждан и сдерживание возможного роста цен на лекарства. Для этого единороссами разработан законопроект, который предлагает регулирование системы продажи лекарств в России, в первую очередь деятельности аптечных сетей. По словам Андрея Исаева, также на стоимости лекарств благоприятно скажется развитие дистанционной торговли.

Также в осеннюю сессию необходимо будет привести в соответствие с современными реалиями законодательство о занятости. Как пояснил Андрей Исаев, должны быть устранены различные искусственные препятствия — такие как привязка пособия по безработице к месту прописки гражданина. Кроме того, потребуется пересмотр содержания программ занятости, в которых сейчас значительное место занимают общественные работы.