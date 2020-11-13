Жительница Свердловской области заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей за отказ от госпитализации с коронавирусом и заражение родственников, пишет «Газета.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что суд установил «факт наличия причинно-следственной связи между действиями заболевшей гражданки и причиненным вредом здоровью иных членов ее семьи».

Когда женщина заболела, ей выдали постановление об обязательной госпитализации, поскольку она живет с пожилой матерью и двумя несовершеннолетними дочками. Однако женщина отказалась ложиться в больницу.

Позднее коронавирус подтвердился у ее матери и одной из дочерей. От госпитализации с заболевшим ребенком женщина тоже отказалась.

В отношении пациентки был составлен протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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Ранее в Костромской области женщину оштрафовали за то, что она подвергла опасности заражения коллег. После контакта с зараженным женщине предписали десятидневную самоизоляцию, однако она нарушила ее и пошла на работу, где в этот день тестировали сотрудников на коронавирус. Тест показал положительный результат. Поскольку женщина не успела никого заразить, а ее доход был ниже прожиточного уровня, ей назначили минимальный штраф за несоблюдение требований Роспотребнадзора — 7,5 тысяч рублей.

Как объяснил председатель комиссии по юридической безопасности МОО Ассоциации юристов России Алексей Гавришев, штрафы даются, как правило, за отказ выполнять требования Роспотребнадзора, а не за само заражение других лиц. Размер штрафа зависит от обстоятельств и последствий правонарушения. При этом граждане имеют право обжаловать любое постановление суда.