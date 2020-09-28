Отоларинголог Владимир Зайцев дал россиянам пять советов по защите от коронавируса в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом он рассказал в интервью Sputnik.

По его словам, с приходом сезонных эпидемий необходимо пить как можно больше жидкости.

«Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости — они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся», — порекомендовал врач.

Также следует обеспечить организм достаточным количеством витамина С. Он содержится во многих фруктах, например, цитрусовых и киви, а также в имбире и квашеной капусте.

Кроме того, содержащие витамин C фрукты — лимон, лайм, грейпфрут — можно добавлять в чай, тогда получится двойная польза, отметил Зайцев. Он посоветовал добавлять в кувшин воды пол-лимона и употреблять получившийся напиток небольшими глотками между приемами пищи.

Лор добавил, что рацион должен содержать достаточное количество зелени, так как помимо обеспечения организма витаминами это поможет очистить желудочно-кишечный тракт.

В случае появления первых признаков недомогания или простудного заболевания стоит обратиться к специалистам, заключил Зайцев.