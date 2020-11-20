Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что в России через десять лет появится единая база данных обо всех жителях. Это поможет проводить перепись населения в цифровом формате без контакта с людьми, сообщает ИА DEITA.RU.

В четверг, 19 ноября, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов заявил, что в России через десять лет появится единая база данных обо всех жителях, пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

В издании напомнили, что еще в мае Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о населении. Там будут указаны актуальные данные о физлице (в том числе ФИО, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство, записи акта о рождении и смерти, паспортные данные).

По словам Смелова, реестр создается уже сейчас.

«До сегодняшнего момента такой единой базы данных нет, поэтому переписи необходимо проводить в старом, обычном формате», — сказал он.

Также он отметил, что, если через десять лет этот реестр будет существовать и работать в полном режиме, то можно будет частично проводить перепись в цифровом формате без контакта с людьми.