Выплаты на детей семьи решили потратить на самое необходимое – выплату кредитов. В одном из популярных платежных сервисов заметили, что на даты перечисления госпособий приходятся пики возврата микрозаймов. В период строгих ограничений – в апреле-мае – с погашением долгов была проблема: выплачивать долги оказалось не на что. Голод кредиторов утолили детские выплаты. Осенью россиян ждут новые проблемы с деньгами: закончится мораторий на банкротство компаний и доходов могут лишиться тысячи человек.

То, что социальную помощь от государства забирают себе кредиторы – не новость. В июне клиенты банков жаловались на то, что пособия от государства исчезали со счета в счет погашения долгов. Вообще это запрещено законом – ни приставы, ни кредитные организации не могут посягать на социальные выплаты, пенсии и алименты. Однако жалоб было много. «Выплаты на ребенка списали за минуту после поступления», — писала одна клиентка в соцсетях. «Они забрали у моих детей деньги на пропитание», — негодовала другая. Банки тогда назвали случаи со списанием недоразумением и ошибкой.

Впрочем, россияне и сами понимают, что по долгам нужно платить. Кредиторам они понесли свежеполученные выплаты на детей. Это выяснилось, когда аналитики платежного сервиса CloudPayments проанализировали обороты 133 микрофинансовых организаций, которые работают с клиентами дистанционно. Оказалось, что во время самоизоляции объем погашений онлайн-займов резко снизился, а со второй недели июня круто поднялся. Именно тогда семьи начали получать первые президентские выплаты. Вторая волна детских траншей пришлась на начало июля – тогда же снова зафиксировано улучшение собираемости долгов. Ростовщикам пошли как 10-ти тысячные пособия на детей от 3 до 16 лет, как и выплаты в 5 тыс рублей на детей до трех лет.

«В период самоизоляции многие сограждане обратились в МФО, потому что потеряли доход, а кушать хочется. В обычных банках же получить займ стало сложнее: к обедневшим людям там не так лояльны, как в микрофиансновых организациях. Сначала армия потерявших работу бросилась за микрозаймами, а получив помощь государства, кинулась возвращать долги», — объясняет финансовый советник Алексей Родин.

Люди часто выплачивают долги в день зарплаты, пенсии, а вот теперь после получения госпособий, говорит председатель совета СРО «Микрофинасирование и развитие» Эльман Мехтиев. «Получить заем стало сложнее, чем до коронакризиса, поскольку ужесточились требования при выдаче займов. Но резко поменяв модели выдач и ужесточив кредитный скоринг (оценку заемщика) в период пандемии, микрофинансисты улучшили платежную дисциплину у новых заемщиков, а вот со старыми приходится целенаправленно работать», — отметил он.

Впрочем, те кто не попал в кредитную кабалу, тоже не спешат тратить путинские пособия по назначению. «Вертолетные» деньги должны были поддержать не только семьи, но и экономику – за счет увеличения спроса. Но ни того, ни другого не произошло. По данным Центробанка, в июле треть россиян заявили об ухудшении материального положения, а оживление экономической активности наблюдается только в розничной торговле. Получается, что люди отказываются тратить свои сбережения.

«Это правильно, — считает Алексей Родин, — В целом в стране очень низкий уровень финансовой грамотности. Люди не планируют заранее бюджет, не привыкли думать о рисках, не создают резервные фонды. Пандемия научила их это делать. Финансовая подушка пригодится осенью, когда нас ждет вторая волна кризиса экономики. Действие моратория на банкротство юрлиц закончится и, по моим оценкам, обанкротятся треть компаний. Их сотрудники разделятся на две части: кого-то спасут сбережения, а кто-то вновь пойдет за микрокредитами».