Осенью россиянам необходимо изменить режим сна, если они хотят поддерживать бодрость и здоровье. Перемены надо подстраивать под сокращение длины светового дня, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Ирина Ярцева.

В идеале человек должен спать примерно 8 часов в день, но делать это надо обязательно в темное время суток. Осенью момент наступления темноты сдвигается, соответственно и засыпать надо раньше, считает Ирина Ярцева.

«Можно приучиться насильно класть себя спать в 9-10 часов вечера. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда темное время суток наступает слишком рано. Здесь очень важно ложиться спать в 9 или в 10 часов. Это вопрос привычки приучить себя к этому, чтобы потом вставать в 6-7 часов утра. Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и хорошая нервная система», — рассказала радио Sputnik врач.

Важно не просто спать положенное количество часов, а именно пораньше отходить ко сну.