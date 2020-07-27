Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама в связи с новой вспышкой коронавируса.

«В связи с новыми случаями заболевания коронавирусом, выявленными в центральной части Вьетнама, посольство России настоятельно рекомендует соблюдать соответствующие профилактические меры, следовать предписаниям местных властей и воздержаться от поездок в эти регионы», — сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Ранее интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.