Выражение «молчание — золото» из-за эпидемии коронавируса приобрело новое значение. Сдержанность в общении снижает риск заражения, заявил в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Зараженный коронавирусом человек при дыхании распространяет некоторое количество вирусных частиц в окружающее пространство. При разговоре этот эффект усиливается, и в воздух попадает больше опасных веществ, рассказал Тимаков. По его словам, снизить потенциальный вред может ношение медицинских масок или молчание.

«Формулировку «молчание — золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске. Если идет разговор и человек плохо слышит из-за маски и ее приходится снять, то отойти надо друг от друга минимум на 1,5 метра», — объяснил врач.

На распространение вируса при разговоре влияют и эмоции человека. Агрессивно доказывать нарушителю масочного режима его неправоту зачастую опаснее, чем просто игнорировать его, уверяет Тимаков. По его словам, лучше оставить это контролирующим органам.