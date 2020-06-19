Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых на крымские курорты и извинился за введенный ранее обязательный режим обсервации для всех приезжающих в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«С 1 июля мы полностью открываем туристический сезон для жителей других субъектов Российской Федерации. С 15 июня уже можно бронировать все туры. Приглашаем всех в Республику Крым. Хочется всем россиянам, нашим согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты до этого. Это были необходимые меры. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор», — передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Кроме того, Аксенов отметил, что режим обязательного помещения на две недели в обсерватор сохраняется для граждан, которые приезжают в Крым из-за границы.

Он также подчеркнул, что благодаря жестким превентивным мерам в республике удалось удержать ситуацию с распространением коронавируса под контролем.

«Мы видим, что по сравнению с другими субъектами России мы достаточно на хорошем фоне находимся», — подытожил глава Крыма.

Напомним, стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике.

Ранее пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма сообщила, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.

Кроме того, глава минкурортов Крыма Вадим Волченко заявлял, что принципы социального дистанцирования предусмотрят на крымских пляжах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.