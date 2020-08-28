МИД России предупредил россиян об угрозе подвергнуться преследованию американских правоохранительных органов и специальных служб при выезде за пределы РФ.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году», — говорится в сообщении министерства.

В МИД предупредили об опасности «откровенных провокаций и даже похищений» со стороны США, как в ситуациях с летчиком Константином Ярошенко, арестованного в Либерии в 2010 году, и экс-депутатом Госдумы Валерием Селезневым, арестованным на Мальдивах в 2014 году. Оба российских гражданина были насильно перемещены в США.

«Граждане России, оказавшись в руках американской юстиции, нередко сталкиваются с предвзятым отношением и настоящим правовым произволом», — указали в МИД.

Российские дипломаты напомнили, что гражданка РФ Мария Бутина подверглась мощному психологическому давлению, а отказавшиеся признать вину Константин Ярошенко и Виктор Бут были приговорены к огромным тюремным срокам.

«Показателен также пример Богданы Осиповой, которой в США вменили похищение собственных дочерей, а требования к бывшему американскому супругу, поднимавшему на нее руку, о выплате алиментов расценили как вымогательство. При этом ее открыто шантажировали, обещая уменьшить семилетний срок заключения, если она отдаст детей, проживающих в России и являющихся российскими гражданами», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что в 2018 году Россия полностью лишилась консульского присутствия на Западном побережье США, что значительно усложнило задачу своевременно оказать консульскую поддержку содержащимся в местных тюрьмах россиянам.

«Хотели бы рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Прежде всего, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче», — подчеркнули в МИД России.

Как сообщал «Рамблер», 22 августа в Лос-Анджелесе был арестован 27-летний гражданин России Егор Крючков. Его подозревают в попытке дать взятку в размере 1 млн долларов сотруднику компании в Неваде, чтобы тот установил вредоносное ПО на свой рабочий компьютер и предоставил таким образом Крючкову доступ к системе компании. За неразглашение информации Крючков якобы намеревался требовать у компании выкуп.