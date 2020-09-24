В Турции все чаще отказывают россиянам во въезде в страну. Такие случаи фиксируются в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса. Об этом сообщает в Facebook Генконсульство России в Анталье.

Причина — истекающий срок действия загранпаспорта. Чтобы избежать «нервных срывов и принудительной депортации за счет нарушителя», в Генконсульстве рекомендуют перед поездкой проверять паспорта. Срок действия документа должен быть не менее 120 дней с момента въезда в Турцию.

В последнее время при пересечении российскими гражданами границы с Турцией в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса…

Опубликовано Генеральное консульство России в Анталье Четверг, 24 сентября 2020 г.