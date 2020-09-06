Глава сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян предупредил об угрозе потери денег через QR-коды: это может произойти, если код содержит ссылку на фишинговый сайт. Об этом сообщает «Прайм».

По словам Оганесяна, человек, который попадет по QR-коду на такой сайт, а затем введет платежные данные (вместе с паролем или CVC кодом), с большой вероятностью лишится средств.

Проблема заключается в том, что заранее понять, куда ведет QR-код, невозможно. Оганесян призвал быть внимательнее и не вводить персональные данные на незнакомых сайтах.

«Необходимо удостовериться, что домен соответствует компании или сервису, от которого получен код», — подчеркнул эксперт.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов посоветовал не расплачиваться картами на незнакомых сайтах.

Он объяснил, что сейчас существует множество сайтов-подделок, где под видом оплаты покупки деньги переводятся мошенникам. Такие сайты внешне очень похожи на порталы официальных интернет-магазинов.

Сизов посоветовал завести для онлайн-покупок карту с отдельным счетом и отправлять на нее ровно столько денег, сколько вы планируете потратить сегодня.