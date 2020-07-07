Россияне стали активно жаловаться на обман при получении кредитов в микрофинансовых организациях. Как предупреждают представители Минфина и ЦБ, на рынке появились псевдоброкеры, предлагающие свои услуги под видом известных компаний. Жертвы сами переводят деньги на счет псевдоброкера или подключают платные услуги. Еще большую опасность представляют собой «черные кредиторы». Они предлагают нелегальные займы под поручительство или залог, иногда забирая паспорт. Так заемщики могут лишиться имущества, недвижимости, машин. Эксперты «» рассказали, как не стать жертвой аферистов.

То, что «черные кредиторы», нелегальные ростовщики и псевдоброкеры повылезали в период пандемии изо всех щелей – было вполне ожидаемым. У людей резко сократились доходы и потребность занять «до получки» резко возросла. В то же время банки и легальные микрофинансовые организации (МФО) ужесточили требования к заемщикам. В результате на авансцену вышли финансовые аферисты всех мастей.

У псевдоброкеров, в отличие от «черных кредиторов», более скромные запросы. Схема такая: брокер обещает клиенту подобрать займ, при этом просит ввести номер карты под предлогом проверки ее активности или просит, чтобы клиент перевел с нее комиссию за подбор вариантов. Жертва может ничего не заподозрить, потому что мошенники просят лишь номер карты, без CVV-кода. Но этого им достаточно, чтобы подключить платную услугу: так с карты списывается по 300-350 рублей в неделю.

Клиентов псевдоброкеры ищут с помощью сайтов, якобы предлагающих займы от лица реальных МФО. Пользователь вводит в поисковике «займ», «кредит быстро», попадает на некую площадку, вводит номер телефона: так на него выходит псевдоброкер.

Что касается «черных кредиторов», то их часто можно встретить недалеко от офисов легальных компаний. Также они могут завлекать клиентов на вокзалах, на рынках, в комиссионных магазинах. Заемщику обещают выгодные условия и быстрое оформление займа без документов и договоров. Взамен кредиторы просят под залог паспорт или оформляют договор купли-продажи недвижимости, транспортного средства. Кроме того, аферисты могут оформить кредитную карту на заемщика и получают деньги от банков.

Финансовые власти в последнее время ужесточают регулирование рынка микрозаймов. Последнее изменение вступило в силу 1 июля: минимальный капитал МФО должен составлять не менее 1 млн рублей, а затем увеличиваться на миллион до 2024 года. Раньше размер капитала мог составлять 10 тыс рублей. После введения новых требований с рынка могут уйти 20% микрофинансовых организаций, предупреждали эксперты.

«Требования к капиталу в 1 млн рублей не готовы исполнять пятая часть действующих МФО. При этом речь идет, в основном, о совсем небольших региональных компаниях с маленьким портфелем займов и количеством заемщиков. Не исключено, что с возможным уходом таких компаний может упасть уровень финансовой доступности микрокредитов в отдельно взятых регионах и населенных пунктов. И здесь как раз важно будет со стороны правоохранительных органов сделать так, чтобы не было скачка в деятельности нелегальных кредиторов», — отмечает председатель совета СРО микрофинансовых организаций «МиР» Эльман Мехтиев.

По словам нашего собеседника, нарваться на «черных кредиторов» куда опаснее, чем на псевдоброкеров. «Ключевая проблема в сфере брокерских услуг — это мисселинг (недобросовестные практики в сфере продаж). Жертва мисселинга не понимает, за что конкретно платит, не прозрачна сама цена. Нелегальные кредиторы – это более опасная история. «Черными кредиторами» могут быть ООО, ИП или просто лица, ведущие деятельность по выдаче займов вне закона. По сути, к рынку микрофинансирования, банковских услуг они не имеют никакого отношения. Заем в такой «фирме» может выглядеть вполне «безобидно». Например, на бумаге может значиться ставка ниже рыночной, сроки для погашения, удобнее чем у легальной кредитной организации. Однако такой кредитор не соблюдает законодательство, а значит, по факту он может начислить вам какие угодно проценты, использовать незаконные методы взыскания», — предупреждает Мехтиев.

«Серый и черный рынок микрозаймов всегда был больше белого. При этом юридически нелегальные ссуды выглядят чисто: как договоры займа между физлицами или договоры купли-продажи имущества, обратного лизинга. Словом, лазеек в законодательстве много», — добавляет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Как же избежать этих финансовых ловушек и не попасть в лапы мошенников?

«Основная проблема заемщиков в том, что они воспринимают микрокредиты как легкие деньги, забывая, что проценты по ним будут максимально тяжелым бременем. Еще хуже – связаться с неофициально работающими компании, которые не чураются незаконных методов взыскания долгов. Поэтому лучше вообще не брать микрозаймов, — дает радикальный совет Алексей Кричевский, — Если все-таки есть срочная необходимость в таком кредите, то нужно обязательно ознакомиться с реестром микрофинансовых организаций на сайте Центрального банка РФ. Если вашей компании в реестре нет, значит, она работает не в белую, и лучше в нее не обращаться. Требования к МФО со стороны Центробанка ужесточаются не случайно: несмотря на постепенное сокращение рентабельности, спрос на микрозаймы растет, особенно в свете пандемии и серьезного сокращения доходов населения».