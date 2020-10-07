Мировым правительствам в условиях второй волны коронавируса приходится идти на «экономические жертвы» — жертвовать частью населения, чтобы экономика «крутилась» дальше. Об этом заявил заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин в статье для «Российской газеты».

Миркин отмечает, что ни одна страна мира не повторяет локдаун по весеннему образцу.

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«Оказывается, что любая экономика мира способна выдержать только 2-3 месяца. Все работают с «колес». Никто не хочет падать ниже 10-15%», — пишет экономист.

Он также сравнил нынешнее падение российской валюты с девальвацией 1990-х годов.

«1994, 1998, 2009, 2014, 2018, 2020 годы — все это вспышки девальваций. Ножницы, прошедшиеся по нашим карманам», — резюмирует автор.

При этом, по словам Миркина, есть уверенность, что не будет ни голода, ни холода.

«В этом году мы — с урожаем, больше 120 млн тонн зерна. Исправно работает подача топлива нашим клиентам — ЕС и Китаю», — объяснил экономист.

По подсчетам Миркина, если вторая волна пандемии окажется масштабной, падение ВВП в 2020 г. будет больше, чем все ждали, до 8-12% осенью. Падение в промышленности составит около 10% к прошлому году, транспортная отрасль сократится на 9-10%, сфера услуг потеряет 20-25%, добыча полезных ископаемых упадет на 14-15%. Ввод в действие жилых домов сократится на 10-15%. Падение в розничной торговле составит 8-10%.

Ранее, как писал «Рамблер», Яков Миркин заявлял, что российское правительство использует ослабление рубля для выхода из кризиса. По его словам, слабый рубль позволяет правительству заработать на курсовой разнице и спасает сырьевые области, где торговля ведется в долларах.