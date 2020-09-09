В России предложили распространить маркировку продукции на рынок алкоголя и начать с пива. Такую идею озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

По словам министра, ввести маркировку алкогольной продукции важно, поскольку она особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Однако производители предупредили, что мера чрезмерна и приведет к росту цен на пиво в магазинах. Также Мантуров считает, что с 2021 года нужно ввести маркировку упакованной питьевой воды.

В России для борьбы с нелегальной продукцией к 2024 году собираются создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время обязательная маркировка установлена для меховых и табачных изделий, а также лекарств.