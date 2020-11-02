У трети россиян может развиться посттравматический стрессовый синдром после пандемии коронавируса. Об этом рассказал профессор РАН, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик, передает ТАСС.

По словам психолога, последствия пандемии будут носить долгосрочный характер. Уже сейчас уровень депрессий у россиян выше, чем в США.

Нестик сообщил, что рост количества депрессий в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 в России составил 36%, а в США — 24,4%. Рост тревожных расстройств в России составил 24%, в США — 28,2%.

Специалист подчеркнул, что особенно подвержены негативным эффектам будут врачи, которые работают в «красной зоне».

Посттравматическое стрессовое расстройство представляет собой нарушение в работе психики, возникающее после крайне тяжелых событий в жизни. Его носители становятся чрезмерно агрессивными или впадают в панику, если они попадают в ситуации, отдаленно похожие на пережитое ими в прошлом или вызывающие у них похожие воспоминания.

Россиян предупредили о массовой затяжной депрессии

Ранее, как писал «Рамблер», британские ученые определили категории людей, подверженных более длительному течению COVID-19. В них вошли пациенты старшего возраста, мужчины, астматики и люди с более высоким индексом массы тела.