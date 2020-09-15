В ближайшие месяцы в России подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров, выяснила «Газета.ру».

Рост цен обусловлен падением рубля, а также низким урожаем зерна в ряде российских регионов.

В начале сентября президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон предупредил о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год из-за исторически низких запасов и плохого урожая.

В 2020 году оказался неудачным для производителей картофеля, яблок и подсолнечника.

С начала года цена картофеля уже выросла на 20%, яблоки подорожали на 19%. Переработчики подсолнечника с середины сентября начали активно повышать цены, на прошлой неделе средние цены подскочили на 3,9 тысячи рублей, до 26,47 тысячи рублей за тонну, что стало новым рекордом.

Из-за плохой путины лососевых на Дальнем Востоке стоимость красной рыбы и икры к концу года подскочит на 30-50%, ожидают эксперты.

Кроме того, в России может подорожать мороженое и газированная вода в стекле. Производители мороженого заявляют, что обязательная маркировка может повысить стоимость их товара на треть. Производители газировки опасаются роста расходов из-за намерения правительства переложить на них обязанности по утилизации бутылок.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в свою очередь, предупредила о двойном росте цен на доставку товаров из магазинов. Основную проблему онлайн-ритейлеры видят в новых СанПиНах, по которым, к примеру, запрещено доставлять в автомобилях бытовую химию и продукты питания одновременно.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты предупредили о росте цен на весь импорт, начиная от продуктов питания и заканчивая автомобилями и бытовой техники.