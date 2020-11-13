Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о мошенничестве с отрицательными тестами на COVID-19 у туристов, передает агентство «Прайм».

По словам представителя АТОР, подделкой сертификатов, без которых из-за пандемии коронавируса невозможен въезд в ряд стран, занимаются как частные лица, так и целые преступные сообщества по всему миру.

Мошенники предлагают предоставить поддельную справку за меньшую стоимость или прямо в аэропорту прибытия.

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Так, недавно французская полиция пресекла деятельность крупной группировки, орудовавшей в аэропорту Шарля де Голля в Париже. Мошенники прикрывались бизнесом по упаковке багажа в пленку и сбывали поддельные сертификаты с отрицательным тестом на COVID-19.

Представитель ассоциации отметил, что главная причина, по которой туристы пользуются услугами мошенников — дешевизна. К примеру, в Великобритании настоящий сертификат стоит 150 фунтов, тогда как подделка — 50.

Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил за открытые границы России во время второй волны COVID-19. Он заявил, что ограничения во въезде и выезде из страны во время пандемии не играет ключевую роль в распространении коронавирусной инфекции.