Центробанк прогнозирует восстановление экономики России уже в 2021 году, однако стоит обратить внимание на то, что произойдет потом. Об этом «Царьграду» заявил экономист и политолог Никита Масленников.

По его словам, прогноз Центробанка — «сдержанно-оптимистичный». При этом в нем заложен «достаточно существенный риск», уверен эксперт.

«Больше внимания нам нужно сейчас обращать на этот базовый сценарий Центрального банка и на то, что уже сейчас мои коллеги и я называем «ловушка 2022 года»: когда после отскока 2021-го темпы роста начинают съезжать вниз, если мы не будем заниматься активной структурной политикой, снимающей ограничения роста», — пояснил Масленников.

Как сообщал «Рамблер», ранее международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Аналитики агентства считают, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса ВВП России снизится на 5,2 процента, а в 2021 году рост экономики страны восстановится до 3,6 процента.