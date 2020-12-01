Эксперты допускают возникновение дефицита импортных игрушек накануне Нового года. Это связано с тем, что импортеры не успели ввезти необходимый объем товара, сообщают «Известия».

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина объяснила, что обычно в сентябре на складах компаний присутствует нужный предновогодний запас, но в этом году сделать его не успели из-за пандемии коронавируса. Крупные партии игрушек начали ввозить только сейчас.

Цицулина рассказала, что зарубежные производители игрушек сократили свое производство еще в феврале, из-за чего несколько месяцев заводы стояли. После возобновления работы поставки в другие регионы стали делать по квотам, не учитывая объем товаров, который нужен покупателям.

По данным АИДТ по итогам 2019 года, 71% игрушек на российском рынке — зарубежного производства.