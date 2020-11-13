По словам российского инфекциониста Евгения Тимакова, сейчас появилась новая тенденция: некоторые пытаются заразиться COVID-19 намеренно. По их словам, они хотят как можно быстрее выработать у себя иммунитет, для чего специально навещают зараженных знакомых.

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Специалисты отмечают, что людей можно понять. Все очень устали бояться, и некоторые просто хотят, чтобы все поскорее закончилось. Есть такое выражение — лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Но дело в том, что такой способ ускорить развитие событий может быть очень опасен, поскольку неизвестно, кому как повезет. Тимаков подчеркивает, что коронавирус непредсказуем. Надеяться, что молодой человек без хронических заболеваний непременно перенесет ковид легко, нельзя. В больнице на ИВЛ есть и молодежь, и даже дети. Тем более что сейчас во многих регионах наблюдается дефицит коек даже в реанимации.

Лучшим способом выработать иммунитет остается вакцинация, она должна начаться в ближайшие месяцы. Сейчас лучше поберечься.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил сегодня, что «поголовная вакцинация» от коронавируса в нашей стране исключена, она будет только добровольной.

Первой отечественной вакциной стала разработка института им. Гамалеи, которая называется «Спутник V». Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» — от научного центра «Вектор». Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину.