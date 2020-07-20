Клиенты российских заведений общественного питания не обязаны оставлять чаевые, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайтеправовых и нормативных актов.

Речь идет о новых правилах для кафе и ресторанов, которые разработал Роспотребнадзор на замену устаревшим требованиям, действовавшим в стране на протяжении последних 20 лет. В частности, в проекте постановления правительства РФ говорится, что клиентам должна предоставляться возможность заказать еду онлайн до прихода в заведение, а также посетителей не должны обязывать выплачивать чаевые.

«Исполнитель не вправе включать в заказ иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и т.д.), не относящиеся к стоимости продукции, указанной в меню», — подчеркивается в постановлении.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России в беседе с корреспондентом принадлежащего Григорию Березкину издания РБК отметил, что новые правила не обсуждались с представителями отрасли. При этом, по его словам, никаких нововведений в документе нет: клиенты и сегодня н обязаны оставлять чаевые за обслуживание. Однако, по его словам, некоторые правила дают основания для внеплановых проверок заведений контролирующими органами.