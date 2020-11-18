Падение рубля разогнало инфляцию и привело к росту цен. Россияне в полной мере смогут ощутить последствия только в будущем году. Об этом заявили опрошенные NEWS.ru экономисты.

«Рамблер» писал, что в 2020 году курс евро к рублю вырос больше чем на 30%, а доллара — на 25%. По данным Центробанка России, ослабления курса национальной валюты скажется на инфляции, увеличив ее на 1 процентный пункт. При этом регулятор отметил, что этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%.

«В российской экономике достаточно велика роль импорта, поэтому девальвация рубля может привести к росту цен на все группы импортных товаров», — пояснил старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара Сергей Жаворонков.

При этом руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган подчеркнул, что платежеспособность населения падает. Поэтому, согласно прогнозу Центробанка, рост курсов валют на 10% отразится увеличением потребительских цен всего на 0,5%.

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«В реальном выражении располагаемые доходы населения более чем на 10% ниже значений 2013 года. (…) Доля импортных продуктов в потребительской корзине сократилась в пользу отечественных аналогов. Импортеры были вынуждены поступиться частью рентабельности, не сумев переложить возросшие издержки на потребителей», — пояснил он.

В свою очередь Жаворонков указал на то, что индекс потребительских цен — показатель не слишком надежный, а эффект девальвации до конца еще не отыгран.

«Товары с низкой стоимостью всегда дорожают быстрее, чем товары с высокой стоимостью. Скажем, хлеб будет дорожать быстрее, чем золото. Усредняя дорогое и дешёвое, мы получаем показатель инфляции, который для большинства населения страны оказывается занижен», — заявил он.

Экономисты уверены, что у ретейлеров еще сохранились товары, купленные по более низким ценам, так что в полной мере эффект от ослабления рубля может проявиться лишь к весне 2021 года.

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