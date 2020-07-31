Киберсанкции Евросоюза в отношении структур России, Китая и КНДР основаны на бездоказательном и надуманном предлоге, эти действия не останутся без ответа, в дипломатии все зеркально, говорится в комментарии МИД РФ.

«Вызывает недоумение и сожаление принятое Советом Европейского союза 30 июля решение о введении односторонних ограничительных мер в отношении ряда граждан и структур России, а также КНР и КНДР. Опять все сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом. Политическая подоплека этого шага очевидна», — говорится в комментарии, размещенном на сайте российского дипведомства.

Совет ЕС заявил в четверг, что согласовал введение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Ограничительные меры были введены в том числе за попытки кибератак против ОЗХО, а также за кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper, отмечалось в распространенном заявлении Совета. Неделю назад была запущена письменная процедура согласования таких мер. Сообщалось, что такие ограничительные меры будут включать замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.

Как говорится в комментарии МИД РФ, Москва готова ответить на введенные ограничительные меры. «Разумеется, недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа. Как известно, в дипломатии все «зеркально»,- говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Москва неоднократно предостерегала Евросоюз от пагубности тиражирования односторонних санкционных мер. «К тому же абсолютно нелегитимных с международно-правовой точки зрения. В динамично развивающемся трансграничном цифровом пространстве особое значение как раз имеет приверженность коллективным многосторонним решениям. Сейчас востребованы совместные усилия по выработке универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве. Россия давно предлагает такой подход», — говорится в комментарии.

«Москва несколько раз предлагала Европейскому союзу наладить профессиональный диалог о вызывающих обеспокоенность вопросах в информационной сфере. Или использовать имеющиеся каналы и механизмы по линии ООН и ОБСЕ. Но вместо этого в Брюсселе предпочли задействовать учрежденный год назад «на бумаге» инструментарий санкций, цинично представляя это как «продвижение международной безопасности и стабильности в киберпространстве». Напрашивается вывод, что серьезному разговору, ведущему к урегулированию разногласий и повышению взаимного доверия, в Евросоюзе предпочитают политику одностороннего давления и рестрикций. Такой подход ведет мир не к «порядку, основанному на правилах», о котором так любят рассуждать наши есовские партнеры, забывая о центральной роли ООН, а, напротив, к новым политическим противостояниям и киберхаосу», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

МИД РФ настаивает на неправовом характере решения Евросоюза. «Обращает на себя внимание явно хромающая правовая «логика» ЕС: российским гражданам вменяется в вину причастность к некоему киберинциденту, имевшему место в 2018 году, то есть за год до учреждения активированного сейчас Евросоюзом механизма «киберсанкций». Иными словами, применяют его «задним числом». Есовские юристы, очевидно, сознательно забыли о фундаментальном принципе отсутствия у закона обратной силы», — говорится в комментарии.

«Еще раз настоятельно призываем Евросоюз отказаться от бесплодных попыток давления, вернуться к выполнению базовых норм международного и европейского права, а также реально – не на словах, а на деле – выработке действенных правил предотвращения конфликтов в киберпространстве», — заявляют в МИД РФ.