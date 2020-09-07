Россия заняла 23-е место из 25-ти в рейтинге стран по уровню готовности к использованию электромобилей, составленном компанией KPMG.

Как пишет газета «Ведомости», в рейтинг вошли 12 ведущих европейских экономик, включая Россию, семь азиатских, четыре американские, Австралия и Новая Зеландия. При составлении рейтинга аналитики рассчитывали индекс готовности стран к использованию электромобилей, который представляет собой агрегированный показатель, который учитывает численность электромобилей в стране, их долю в общем автопарке, инвестиции страны в разработку электромобилей, наличие электрозаправок и просто готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали Нидерланды, набравшие 7,9 балла из 10 возможных. Далее идут Норвегия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). Россия смогла набрать всего 1,8 балла, опередив лишь Бразилию и Индию. Абсолютные мировые лидеры по электропарку — Китай (3,5 млн штук) и США (1,5 млн штук) — заняли в рейтинге 20-е и 4-е места соответственно.

Напомним, по итогам первого полугодия в Норвегии на электрокары пришлось 48% продаж новых машин, а электромобили и гибриды с возможностью зарядки батареи заняли 69% рынка. Лидером норвежского рынке в январе-июне стал электрический кроссовер Audi e-tron (5618 проданных машин), а далее идут Volkswagen e-Golf (3717 машин), Hyundai Kona EV (2486 машин), Nissan Leaf (2428 машин), Mitsubishi Outlander PHEV (1864 машины), Tesla Model 3 (1795 машин), Renault Zoe (1486 машин), Skoda Octavia (1357 машин, единственная модель в топ-10 с обычным ДВС), BMW i3 (1293 машины) и Toyota C-HR Hybrid (1107 машин).

В мае продажи новых электромобилей в России составили 15 штук, на 44% меньше, чем в мае 2019 года (27 штук). Две трети проданных машин пришлись на электрокары Nissan Leaf. Также покупатели приобрели три Tesla Model X и два Jaguar I-Pace. Три электромобиля купили в Москве, два — в Иркутской области, а оставшиеся 10 машин были куплены в 10-ти регионах. По итогам пяти месяцев 2020 года в России купили 92 новых электромобиля. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 23%, что сопоставимо с падением авторынка в целом за тот же период.

В прошлом году президент России Владимир Путин потребовал ускорить развитие рынка газомоторного топлива в России. Ранее президент не раз давал понять, что считает переход на газомоторное топливо приоритетным по сравнению со стимулирование роста российского парка электромобилей.