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Россия ухудшила свое положение в мировом рейтинге конкурентоспособности, страна за год опустилась на пять пунктов и теперь занимает 50-е место. Об этом сообщается в исследовании Международного института управленческого развития (IMD). При составлении рейтинга учитывается множество факторов: величина прожиточного минимума, занятость населения, государственные расходы, политическая стабильность, защита бизнеса и другие.

В прошлом году РФ была на 45 месте, теперь – на 50. Улучшили свои позиции: Финляндия – 13 место (+2), Эстония – 28 место (+7). Ухудшили: Латвия – 41 место (-1), Литва – 31 место (-2), Казахстан – 42 место (-8), Украина – 55 место, в прошлом году страна занимала 54 строчку рейтинга. В самом конце списка: Монголия, Аргентина и Венесуэла (с 61-го по 63-е место соответственно).

Лучшие экономики мира: Сингапур, Дания, Швейцария, Нидерланды, Гонконг, Швеция, Норвегия, Канада, ОАЭ, США и Тайвань.