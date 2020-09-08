Россия замахнулась на мировое лидерство в нефтяной отрасли. Достичь его станет возможно из-за последствий пандемии коронавируса, считает министр энергетики Александр Новак. Свои соображения он изложил в материале для журнала «Энергетическая политика», выдержки из которого приводит ТАСС.

«Когда спрос начнет возвращаться к докризисным уровням, для России, как и для других нефтедобывающих стран, будет крайне важно в кратчайшие сроки вернуть долю рынка и даже нарастить ее в условиях пониженной конкуренции между производителями», — пишет министр.

По итогам 2020 года капитальные инвестиции нефтяников по всему миру сократятся на 170 миллиардов долларов. В ближайшем будущем это может привести к выпадению добычи в объеме пяти миллионов баррелей в сутки.

По мнению Новака, перспективы по наращиванию добычи зависят от нынешнего уровня поддержки нефтесервисных компаний. Сейчас 12 из них включены в перечень системообразующих предприятий, кандидатуры еще пяти находятся в стадии проработки. Если такие меры не будут сохранены и усилены, место российских компаний на отечественном рынке займут иностранные конкуренты, подытожил Новак.

Вместе с тем, зарубежные аналитики считают, что в будущем мировой спрос на нефть останется ограниченным и не восстановится до докризисного уровня. В связи с этим главных глобальных игроков призывают готовиться к худшим временам.