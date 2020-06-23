Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.