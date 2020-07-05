Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция — три, сообщает Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо — два. Турецкой частью представительства зафиксировано три факта открытия огня в провинции Латакия», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Указывается, что за прошедшие сутки российская сторона гуманитарные акции не проводила.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России