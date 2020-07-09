Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Алеппо – три, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия», — говорится в сообщении.

Указывается, что за прошедшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции — в населенном пункте Даввадия (провинция Идлиб) было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,215 тонны, а также в населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-Эз-Зор) было выдано 250 продовольственных наборов общим весом 1,215 тонны.